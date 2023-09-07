В России открылись первые участки в ходе трехдневных выборов

В России открылись первые избирательные участки в ходе трехдневных выборов, это произошло в Чукотском автономном округе , жители которого избирают губернатора региона, а также новый состав органов местного самоуправления. Информация о голосовании доступна на сайте избиркома региона.

В ближайшие выходные по всей России пройдет более четырех тысяч голосований в 85 регионах — исключение составят только в Кабардино-Балкария, Марий Эл, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ. На 34 тысячи различных мандатов и должностей претендует более 81 тысячи кандидатов. Проголосовать имеют право до 65 миллионов избирателей.