В ЛНР проголосовали почти 43% избирателей

Почти 43% избирателей в ЛНР проголосовали на выборах в регионе к концу первого дня основного голосования, сообщила на брифинге зампред регионального избиркома Марианна Сумская.

"Завершился первый день основного голосования. Активно приходят наши избиратели на участки, голосуют и на придомовых территориях. На конец сегодняшнего дня явка составила 42,74%", - сказала Сумская.

На места в парламенте ЛНР претендуют кандидаты от пяти региональных отделений партий, действующих в республике. По итогам жеребьевки в избирательных бюллетенях партии размещены в следующем порядке: "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", "Новые люди", Коммунистическая партия РФ. Всего региональными отделениями было выдвинуто 338 кандидатов в депутаты парламента. Позднее 14 из них сняли свои кандидатуры. Также проходят выборы в представительные органы муниципальных образований республики.