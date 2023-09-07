В НИИ вакцин и сывороток прокомментировали исчезновение директора

Виктора Трухина уволили с должности директора Федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП)"Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов" Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России после плановой проверки. Об этом сообщается на сайте агентства.