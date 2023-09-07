В НИИ вакцин и сывороток прокомментировали исчезновение директора

Виктора Трухина уволили с поста директора Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток
Виктора Трухина уволили с должности директора Федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП)"Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов" Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России после плановой проверки. Об этом сообщается на сайте агентства.
"В ходе проверки были выявлены нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности. За допущенные нарушения 4 сентября 2023 года директор ФГУП СПбНИИВС ФМБА России Трухин Виктор Павлович был уволен по решению руководителя Федерального медико-биологического агентства (пункт 2 статьи 278 Трудового Кодекса Российской Федерации)", - говорится в сообщении.