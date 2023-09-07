В Ульяновске девочку назвали именем «Армия — сила народа»

Родители из Ульяновска назвали девочку необычным именем – Арсина – в честь ВС РФ. Оно означает "Армия – сила народа", сообщили в пресс-службе отдела ЗАГС по Засвияжскому району города.

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Регистрация имени новорожденной прошла в конце августа. Арсина стала седьмым ребенком в семье Верхеевых. Остальных детей родители называли до этого Богдан, Егор, Кирилл, Злата, Кондратий и Катрина.

По информации ЗАГСа, в 2023 году пара отпразднует "медный юбилей" супружеской жизни – семь лет. Сотрудники учреждения пожелали семье мира и добра.

У супругов есть также общий бизнес, а сейчас они строят дом и стараются вести активный образ жизни, добавили в ЗАГС.

Ранее в ЗАГС сообщили, что в начале 2023 года в Москве на свет с необычными именами появились девочки Денница, Барбара и Эврика.