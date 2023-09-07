Научные работы: шестой день путешествия на Землю Франца-Иосифа по следам первооткрывателей

Шестой день на Земле Александры был насыщенным, хотя и по-рабочему суетливым. «Рамблер» продолжает рассказывать, как проходит уникальная экспедиция Русского географического общества по следам первооткрывателей.

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В состав экспедиции вошли самые разные ученые – морские зоологи, геологи, картографы, сейсмологи. И у каждого из них нашлось задание под силу человеку в общем-то далекому от науки и экспедиционных работ. Сегодня участникам группы предложили выбрать «фронт работ».

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Наш корреспондент отправился помогать сейсмологам. Кстати, именно на Земле Франца-Иосифа установлена самая северная в России сейсмическая станция. Она позволяет ученым наблюдать за землетрясениями в Арктике и фиксировать моменты отколов крупных фракций льда.

В июне 2023 года на Земле Франца-Иосифа завершился первый этап поисков следов древних землетрясений. Тогда ученым удалось дополнить картину сейсмотектонической обстановки острова, измерить толщину припайного льда, а также зафиксировать несколько землетрясений – на Шпицбергене и на острове Вануату в Тихом океане.

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Земля Александры — единственный остров архипелага, на котором зафиксирована высокая сейсмическая активность. Поэтому ученым важно понимать, что здесь происходит, насколько эта зона сейсмоопасна. Для изучения ученые института физики земли установили 7 сейсмостанций в разных точках острова.

Станции фиксируют скорость колебания грунта, эти записи называются сейсмограммами. Анализ сейсмограмм позволяет выделять землетрясения. Время прихода волн на каждую станцию позволяет определить очаг землетрясения и время. А последующая обработка позволяет определить магнитуду очага.

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По данным мировых каталогов, на Земле Франца-Иосифа с 60-х годов было зафиксировано 5 землетрясений. Но, судя по записям датчиков, у всех землетрясений был один очаг. Но делать какие-то точные выводы все равно нельзя, так как информации очень мало. Эти изыскания необходимы для составления общих карт сейсмического районирования, чтобы выделить регионы с низкой или высокой сейсмичностью. На земле Александры есть несколько тектонических разломов. Наблюдения позволят понять, насколько они активны.

Хотя изучение сейсмической опасности по всей земле ведется уже давно, точность прогнозов все равно низкая. Покрыть всю поверхность земного шара датчиками невозможно, а, следовательно, сложно и дать оценку. Прогнозы землетрясений всегда имеют большую погрешность. К сожалению, человечество еще не дошло до той точки развития науки, когда оно сможет точно предсказать природные явления. Пока природа на шаг впереди человека.