Телефонная реклама раздражает 41% россиян

По словам 28% респондентов, им не нравится реклама по ТВ.

Ещё 8% участников опроса назвали рекламу в интернете, которая перекрывает большую часть экрана.

Опрос проведён сайтом kp.ru в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber. В исследовании приняли участие 9,1 тыс. человек.