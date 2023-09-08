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Телефонная реклама раздражает 41% россиян

Согласно новому исследованию, реклама в виде телефонных звонков раздражает 41% россиян.

Телефонная реклама раздражает 41% россиян
© RT на русском

По словам 28% респондентов, им не нравится реклама по ТВ.

Ещё 8% участников опроса назвали рекламу в интернете, которая перекрывает большую часть экрана.

Как утверждают 9% опрошенных, их раздражает любая реклама.

Опрос проведён сайтом kp.ru в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber. В исследовании приняли участие 9,1 тыс. человек.