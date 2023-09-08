Телефонная реклама раздражает 41% россиян
Согласно новому исследованию, реклама в виде телефонных звонков раздражает 41% россиян.
По словам 28% респондентов, им не нравится реклама по ТВ.
Ещё 8% участников опроса назвали рекламу в интернете, которая перекрывает большую часть экрана.
Как утверждают 9% опрошенных, их раздражает любая реклама.
Опрос проведён сайтом kp.ru в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber. В исследовании приняли участие 9,1 тыс. человек.