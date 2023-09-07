Задержанный рейс Red Sea Airlines вылетел из Москвы в Шарм-эш-Шейх

Ранее в Росавиации сообщили, что взяли на особый контроль выполнение египетской авиакомпанией Red Sea Airlines рейса из Шарм-эш-Шейха в Москву. Там пояснили, что из-за неисправности воздушного судна Red Sea Airlines не смогла перевезти российских туристов. Это связано с тем, что в парке авиаперевозчика имеется всего два воздушных суда. Туристы были размещены в гостинице за счет авиакомпании. Также размещение в гостинице было предложено тем пассажирам, у которых задержался и вылет из Москвы.