В Думе предложили оценивать работу чиновников через «Госуслуги»

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») внес в нижнюю палату парламента законопроект, вводящий ежегодную оценку качества работы публичных чиновников через портал «Госуслуги». Об этом сообщает РИА Новости.

По задумке Даванкова, руководитель регионального или муниципального органа власти будет отправлен в отставку, если два года подряд получит негативную оценку.

Вице-спикер Думы заявил, что эта мера поможет создать механизм обратной связи «без лишних расходов на новые выборы».

В марте 2023 года депутаты от «Новых людей» внесли в Госдуму законопроект, дающий россиянам возможность оценивать эффективность работы депутатов, а также руководителей регионов и муниципалитетов через «Госуслуги».