В Калининграде коммунальщики подали в суд на пятилетнюю девочку

Как рассказала родственница ребенка, компания «Калининградтеплосеть» обратилась в суд с требованием взыскать с девочки задолженность, которая накопилась по оплате коммуналки в квартире, где проживал ее мать. Жилье женщина получила от государства, когда работала в администрации. В апреле 2018 года суд постановил выселить мать-одиночку из квартиры и снять ее с регистрационного учета. Неоплаченные счета за коммуналку компания повесила на ребенка, который родился в августе 2018 году.