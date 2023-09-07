Михаил Мурашко назвал три российских региона, где живут дольше всего
В трех регионах нашей страны средняя продолжительность жизни достигла 78 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Форуме социальных инноваций регионов.
"Три региона сегодня уже достигли ожидаемой продолжительности жизни свыше 78 лет. Помимо Ингушетии и Дагестана, теперь это еще и Москва. Но нужно отметить, что еще 26 регионов уже перешли границу среднероссийского показателя, он сегодня самый высокий за последние годы - это почти 73,4 года", - сказал Мурашко.
Он подчеркнул, что в регионах действуют важные программы, направленные на укрепление здоровья и популяризацию здорового образа жизни. Кроме того, улучшению здоровья людей и увеличению продолжительности жизни способствует развитие здравоохранения.