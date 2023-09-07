Мурашко назвал три российских региона, где живут дольше всего

"Три региона сегодня уже достигли ожидаемой продолжительности жизни свыше 78 лет. Помимо Ингушетии и Дагестана, теперь это еще и Москва. Но нужно отметить, что еще 26 регионов уже перешли границу среднероссийского показателя, он сегодня самый высокий за последние годы - это почти 73,4 года", - сказал Мурашко.