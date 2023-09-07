ФОМ выяснил отношение россиян к мерам борьбы с пьянством

Около половины россиян (51 процент), опрошенных Фондом «Общественное мнение» (ФОМ), считают, что ограничения на продажу спиртного (по времени, месту, возрасту) не помогают в борьбе со злоупотреблением алкоголем. Результаты опроса опубликованы на сайте ФОМ.

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Больше половины (56 процентов) респондентов считают, что снизить масштабы пьянства в России возможно. 31 процент с этим не согласен, так как «в России всегда пили и это национальная черта».

При этом 43 процента респондентов заявили, что алкогольная зависимость является острой проблемой там, где они живут.

Опрошенные россияне ждут, что государство для борьбы с этой проблемой будет в первую очередь лечить зависимых (13 процентов), ограничивать продажу спиртного (девять процентов) и повышать «уровень культуры и морали» (семь процентов).

Опрос был проведен 21-23 июля 2023 года среди 1500 совершеннолетних респондентов в 53 российских регионах.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал примитивным мнение, что люди «пьют и дальше будут пить» и призвал вести пропаганду здорового образа жизни.

Проблему алкогольной зависимости Путин прокомментировал на встрече с губернатором Владимирской области. Президент отметил, что в 2021 году заболеваемость алкоголизмом и «алкогольным психозом» в регионе составила 122,6 случая на сто тысяч человек. Это, по данным властей, в 2,6 раза выше общероссийского показателя.