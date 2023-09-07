Артемий Лебедев высказался о матах в разговорах с детьми

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что, по его мнению, родители могут открыто использовать матерные слова в разговорах с детьми, если ребенок достиг возраста 11-12 лет. Об этом он высказался в ролике, доступном в его сообществе «Ответошная» во «ВКонтакте».

«Я считаю, что можно с детьми, в общем-то, довольно открыто разговаривать матерными словами начиная примерно лет с 11-12. Потому что там они, в общем, могут перещеголять любого родителя», — заявил Лебедев.

Блогер подчеркнул, что родителям не стоит избегать обсуждения с детьми нецензурных выражений. По его мнению, мат выступает «прекрасной специей» русского языка.

«Здесь очень важно не стать ханжой: нужно детям в самом раннем возрасте объяснить, что существуют слова для дома, для улицы, для школы, для YouTube. И надо всегда уметь выбирать инструментарий», — заключил дизайнер.