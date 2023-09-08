В России появился День осуохая

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об учреждении Дня осуохая — народного кругового танца. О появлении нового праздника «Ленте.ру» рассказали в пресс-центр Республики Саха в Москве.

«Уверен, что День осуохая поможет поддержать и сохранить уникальные традиции нашей культуры, которые объединяют весь многонациональный народ нашей республики», — заявил Николаев.

С инициативой об учреждении праздника выступили общественники из творческого объединения «Осуохай». Праздник будет отмечаться ежегодно 25 мая.

7 сентября в Якутске и районах республики прошла акция «Осуохай единения». Тысячи якутян взялись за руки и исполнили древний традиционный танец-хоровод. Осуохай запевали победители республиканских конкурсов и фестивалей.