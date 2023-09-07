Более 680 тысяч граждан новых регионов зарегистрировались на «Госуслугах»

Более 680 тыс. россиян, которые живут в новых регионах, имеют подтверждённые учётные записи на портале «Госуслуги», заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

«На текущий момент у нас подтвержденные учетные записи на портале «Госуслуг» имеют 688 тыс. граждан, проживающих в новых регионах», — цитирует ТАСС Шадаева.

Он отметил, что данная цифра составляет чуть более 20% от общего количества выданных в регионах российских паспортов.