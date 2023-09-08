АТОР: Около 180 туристов не смогли вылететь из Египта из-за отмены рейса Red Sea Airlines
Около 180 клиентов туроператора «Интурист» не смогли вылететь из Египта в Россию 8 сентября из-за отмены рейса авиакомпании Red Sea Airlines. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«По данным «Интуриста», из-за отмены рейса египетской авиакомпании Red Sea Airlines 8 сентября не смогли вылететь в Россию около 180 туристов. Все они сейчас будут направлены в отель Coral Sea, где будут отдыхать и ожидать централизованного вывоза на Родину», – говорится в сообщении.
Как уточняется, в настоящее время на отдыхе в Египте находятся около 480 клиентов «Интуриста», которые должны вылетать рейсами Red Sea Airlines в последующие дни. Они продолжат свой отдых в плановом режиме, по окончании туров им организуют вылет в Россию на рейсах других авиакомпаний.
«Тем туристам, которые хотят самостоятельно приобрести билеты для вылета из Египта в Россию, или из России в Египет рейсами других авиакомпаний, следует связаться с туроператором для согласования и последующего возмещения этих дополнительных расходов», – приводит АТОР информацию «Интуриста».
Ранее египетская авиакомпания Red Sea Airlines уведомила Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) о приостановке полетов в Москву на период с 8 по 17 сентября из-за производственной необходимости.