Около 180 туристов не смогли вылететь из Египта из-за отмены рейса Red Sea Airlines

Около 180 клиентов туроператора «Интурист» не смогли вылететь из Египта в Россию 8 сентября из-за отмены рейса авиакомпании Red Sea Airlines. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) .

«По данным «Интуриста», из-за отмены рейса египетской авиакомпании Red Sea Airlines 8 сентября не смогли вылететь в Россию около 180 туристов. Все они сейчас будут направлены в отель Coral Sea, где будут отдыхать и ожидать централизованного вывоза на Родину», – говорится в сообщении.

Как уточняется, в настоящее время на отдыхе в Египте находятся около 480 клиентов «Интуриста», которые должны вылетать рейсами Red Sea Airlines в последующие дни. Они продолжат свой отдых в плановом режиме, по окончании туров им организуют вылет в Россию на рейсах других авиакомпаний.