Более 70% россиян заявили о желании получить повышение на работе

Новое исследование показало, что большинство работающих россиян (72%) настроены на карьерный рост.

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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру», который опросил 3,3 тыс. респондентов из разных регионов страны.

Доля тех, кто не хочет получить повышение, составила 28% (из них 54% женщин и 46% мужчин).

Среди желающих продвинуться по карьерной лестнице 73% готовы пройти дополнительное обучение, 66% — повысить квалификацию, 38% — взять на себя дополнительные обязанности и задачи, а 37% ради повышения готовы сменить место работы.

Ещё 18% участников опроса выразили готовность переехать в другой город, 14% — работать в нерабочее время.

При этом 22% опрошенных считают, что достойны повышения без дополнительных условий.