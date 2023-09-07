В МВД рассказали, как устанавливают причастных к финансированию терроризма

Сотрудники правоохранительных органов могут идентифицировать личности людей, причастных к финансированию терроризма, по оставленным в интернете цифровым следам. Как сообщает ТАСС, глава Национального центрального бюро Интерпола МВД России Валерий Калачев отметил, что такой подход позволяет арестовывать их в странах, входящих в Интерпол.

Калачев подчеркнул, что мировое правоохранительное общество активно пополняет свой арсенал высокотехнологичными способами поиска преступников. К ним относятся и новые способы анализа террористической активности на многочисленных онлайн-платформах. Цифровые следы преступников позволяют идентифицировать их личность, а после задерживать.

Глава бюро отметил, что не важно, какой инструмент используется преступниками для финансирования нелегальной деятельности — установить личность человека в любом случае возможно. Несмотря на многочисленные технологии анонимизации, Интерпол развивает сотрудничество с IT-компаниями и интернет-провайдерами, что позволяет получать идентификационную информацию.