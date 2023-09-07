В Росавиации сообщили о штатной работе аэропортов Москвы

"Рано утром вводились частичные ограничения на прием и вылет воздушных судов с аэропортов Жуковский, Внуково и Домодедово. В этой связи с целью обеспечения безопасности полетов на запасной аэродром ушло одно воздушное судно",- отметили в Росавиации.