Синоптики рассказали, когда наступит бабье лето в Центральной России

Бабье лето в Центральной России наступит на следующей неделе, начиная с 12 сентября. Такой прогноз у себя в Telegram-канале сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец .

«Начиная со вторника, в регион придет большое классическое бабье лето. На карте Европейской России раскинется империя высокого атмосферного давления скандинавского происхождения, благодаря чему ожидается солнечная, сухая погода и 20-градусное тепло», — написал он.

Также Тишковец предрек теплый и сухой сентябрь с дефицитом осадкой до 40% и превышением нормы среднемесячной температуры воздуха на два-три градуса. Кроме того, по его прогнозу, в октябре тоже может наблюдаться старое бабье лето.