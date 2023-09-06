Авиакомпания Red Sea на 30 часов задержала рейс из Москвы в Египет

Авиаперевозчик Red Sea на 30 часов задержал рейс из Москвы в Египет, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник.

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По данным портала, борт должен был вылететь из Шереметьево 5 сентября в 9:25 мск. В день вылета рейс был перенесен на 19:25.

Рейс не состоялся из-за поломки самолета, пассажиров отправили в гостиницу. На следующий день вылет переносился еще трижды.

Клиенты авиакомпании заявили, что им не меняют тур, не отменяют путевки. Они отметили, что готовы подать коллективную жалобу на перевозчика.

Ранее авиакомпания Red Wings задержала несколько рейсов из-за неисправности лайнеров.