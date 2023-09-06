Дачникам предложили бороться с гусеницами и тлей с помощью чистотела

Владельцам дачных участков предложили бороться с гусеницами и тлей с помощью одного сорняка — чистотела. Об этом стало известно из материалов издания «БелНовости».

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По словам экспертов, некоторые сорняки могут не только доставлять дачникам хлопоты, но и приносить пользу. Так, порошок из чистотела очень эффективен в борьбе с гусеницами и тлей. Для его приготовления специалисты посоветовали высушить собранные листья растения, после чего измельчить их, перетирая. Полученной пудрой можно посыпать посадки.

Для повышения результативности средства можно добавить к измельченному чистотелу древесную золу в пропорции 1:1. Эксперты отметили, что порошок будет лучше держаться на листьях, если их предварительно смочить.