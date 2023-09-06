В Мурманской области сняли карантин по птичьему гриппу

Власти Мурманской области полностью сняли карантин по птичьему гриппу, который впервые ввели в регионе в начале июля, в двух очагах: недалеко от популярного среди туристов села Териберка и на береговой линии губы Ура Баренцева моря. Об этом сообщили в комитете по ветеринарии Мурманской области.

"В Мурманской области снят карантин по гриппу птиц. С 6 сентября в районе озера Секретарское в поселке Териберка Мурманской области отменен особый режим в связи с гриппом птиц. Ранее с 31 августа береговая линия губы Ура Баренцева моря и устья реки Ура доступна для посещения людьми, в том числе с домашними животными", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в эпизоотическом очаге в районе береговой линии губы Ура Баренцева моря и устья реки Ура ветеринарные специалисты провели заключительную дезинфекцию 8 августа, в районе озера Секретарское в поселке Териберка - 15 августа. Однако, как отмечают в веткомитете, мониторинг территории Мурманской области будет продолжаться, так как тенденция к распространению гриппа птиц в России сохраняется.