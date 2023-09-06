Лето 2023 года стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений

Лето 2023 года стало самым жарким периодом за всю историю наблюдений. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на исследование европейской Службы изменения климата «Коперник».

Исследователи уточнили, что минувший август был самым жарким августом за всю историю наблюдений (с большим отрывом) и вторым самым жарким месяцем после июля 2023 года.

По оценкам специалистов, температура была примерно на 1,5 градуса Цельсия выше среднего показателя доиндустриального периода (1850-1900 годы).

Кроме того, в августе наблюдалась самая высокая глобальная среднемесячная температура поверхности моря за все месяцы – 20,98 градуса Цельсия.

Генсек ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что Земля только что пережила «сезон кипения». Он добавил, что климатический кризис начался.