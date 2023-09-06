В Анапе запретили плавать на надувных матрасах

В Анапе из-за сильного ветра запретили использовать надувные плавательные средства, в том числе матрасы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В администрации отметили, что в среду, 6 сентября, в регионе усилился отжимной северо-восточный ветер.

На этом фоне, заметили в пресс-службе, власти были вынуждены ввести временный запрет на использование надувных средств и катамаранов.

Синоптики уточнили, что на черноморском побережье Краснодарского края ожидается переменная облачность, кратковременные дожди.

В ряде регионов могут пройти сильные ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 15-22 м/с. В Краснодарском крае в целом действует штормовое предупреждение.

Ранее запрет на надувные матрасы в крае вводился после гибели двух детей в июне 2022 года.