В Анапе запретили плавать на надувных матрасах
В Анапе из-за сильного ветра запретили использовать надувные плавательные средства, в том числе матрасы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
В администрации отметили, что в среду, 6 сентября, в регионе усилился отжимной северо-восточный ветер.
На этом фоне, заметили в пресс-службе, власти были вынуждены ввести временный запрет на использование надувных средств и катамаранов.
Синоптики уточнили, что на черноморском побережье Краснодарского края ожидается переменная облачность, кратковременные дожди.
В ряде регионов могут пройти сильные ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 15-22 м/с. В Краснодарском крае в целом действует штормовое предупреждение.
Ранее запрет на надувные матрасы в крае вводился после гибели двух детей в июне 2022 года.
Течение унесло двух малышей в открытое море, спасти их не удалось. Правоохранители подчеркнули, что инцидент произошел из-за недосмотра родителей.