Вдоль ледников: пятый день путешествия на Землю Франца-Иосифа по следам первооткрывателей

Участники юбилейной экспедиции Русского географического общества живут на Земле Александры вот уже пять дней. Ранее они исследовали остров, находясь непосредственно на его территории. Сегодня им предстояло изучить его с воды – подробности читайте в материале «Рамблера».

После завтрака вместе с инструктором парка «Русская Арктика» группа отправилась на лодочную экскурсию вдоль ледников. Одна из ключевых точек путешествия – остров Нерпа. Здесь можно было увидеть с воды уникальный арктический ландшафт: величественные ледники и водопады, снежники. Сюда не ступала нога человека, поэтому эти территории можно назвать исключительно нетронутыми.

Нерпа также заселена. Здесь можно наблюдать моржей, атлантических глупышей, морских песочников и обыкновенных гаг в естественной среде обитания. И хотя наблюдение велось с воды, удержаться от того, чтобы попробовать сделать десятки необыкновенных фотографий, было невозможно.

Рамблер

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