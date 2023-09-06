В Казани пройдет фестиваль талантов для россиян с синдромом Дауна

В Казани состоится фестиваль под названием «Солнечные таланты России». В нем примут участие дети и взрослые с синдромом Дауна, сообщает KP.RU.

Мероприятие пройдет 31 октября в КЦ Московский по адресу улица Академика Королева, дом 47. Его организовывает Автономная некоммерческая организация «Студия-театр моды Солнечный Мир» при поддержке Министерства Культуры Республики Татарстан и Управления Культуры города Казани.

На праздник приедут люди как из крупных городов, так и из небольших поселков. Они представят номера по восьми номинациям в области спорта и искусства. Компетентное жюри отберет лучшие номера участников, которые покажут на гала-концерте фестиваля.