Умер известный советский художник Данас Андрюлёнис

4 сентября ушел из жизни известный советский и литовский художник и театральный деятель Данас Андрюлёнис.

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Андрюлёнис за карьеру участвовал в сотнях выставок и художественных акциях, из них более шестидесяти - персональные. Участвовал в международных проектах с коллегами из России (2006 год), Европы, в частности - Скандинавии.

Артист - соавтор книги "На крыльях музыки". Работал как театральный сценограф. Его полотна представлены в частных коллекциях по всему миру - Россия, США, Израиль, Япония.

Данас Андрюлёнис родился в 1951 году. В 1979 году окончил Вильнюсский инженерно-строительный институт по специальности "архитектор" и факультет дизайна в Клайпеде. С 2001-го - преподавал.