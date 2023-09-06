$97.54+0.92104.90+0.49

Тяжелое детство, слава и ранняя смерть: 50 лет со дня рождения Юрия Шатунова

Slide 1 of 15
1/12
Солист группы "Ласковый май" пятнадцатилетний Юрий Шатунов, 1989 год 
© ТАСС
2/12
Композитор, поэт, основатель группы "Ласковый май" Сергей Борисович Кузнецов, солист Юрий Шатунов, вокалист Константин Пахомов, продюсер группы Андрей Александрович Разин, музыканты группы Александр Прико, Игорь Игошин и Сергей Серков, 1989 год 
© ТАСС
3/12
Певец Юрий Шатунов в 2006 году 
© ТАСС
4/12
Певец Юрий Шатунов в спортивном комплексе "Олимпийский" во время выступления на фестивале "Авторадио" "Дискотека 80-х", 2009 год 
© РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

5/12
Юрий Шатунов на премьере фильма "Ласковый май" в киноцентре "КАРО фильм Октябрь", 2009 год 
© РИА Новости
6/12
Певец Юра Шатунов во время выступления на девяятом международном фестивале "Легенды Ретро FM", в СК "Олимпийский", 2013 год 
© ТАСС
7/12
Певец Юрий Шатунов перед выступлением на концерте "Легенды Ретро-FM" в СК "Олимпийский", 2014 год 
© ТАСС
8/12
Певец Юрий Шатунов во время выступления на вечере песен певца Димы Билана в рамках конкурса молодых исполнителей "Новая волна-2021" 
© ТАСС
9/12
Продюсер Яна Рудковская, певцы Юрий Шатунов и Ольга Бузова после вечера песен певца Димы Билана в рамках конкурса молодых исполнителей "Новая волна-2021" 
© ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

10/12
Место захоронения праха солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище в Москве, 2022 год 
© РИА Новости
11/12
Памятник солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище, 2023 год 
© ТАСС
12/12
Памятник солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище, 2023 год 
© ТАСС

    Тяжелое детство, слава и ранняя смерть: 50 лет со дня рождения Юрия Шатунова

    Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в семье Василия Клименко и Веры Шатуновой в городе Кумертау, Башкирской АССР.

    Видео дня

    Отношение отца к сыну было прохладным, поэтому Юрий получил фамилию матери, а раннее детство провёл у бабушки с дедушкой по материнской линии.

    Когда мальчику было 3 года, родители развелись, затем умер дедушка, и в 1977 году Юрий вместе с Верой переехали в деревню Савельевка. Через некоторое время мать вышла замуж второй раз. Однако у отчима были проблемы с алкоголем, и мальчик нередко убегал из дома к родственникам, чаще всего к бабушке.

    В 1984 году Вера Шатунова умерла от сердечной недостаточности. Юрий был взят на воспитание к тете Нине Гавриловне из посёлка Тюльган, но там не прижился и 11 месяцев бродяжничал по Башкирии и Оренбургской области.

    В ноябре 1985 года он попал в детский дом, где познакомился с руководителем кружка художественной самодеятельности Сергеем Кузнецовым. Именно там и образовался первый состав группы «Ласковый май», которая впоследствии обрела огромную популярность в СССР.

    В 1991 году Юрий Шатунов ушел из группы и занялся сольной карьерой. На некоторое время певец переехал в Германию, где получил образование звукорежиссёра. Через год вышел новый альбом исполнителя, получивший название «Знаешь». Также в 1992 году артист принял участие в «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой с песней «Звездная ночь».

    В 1994 году певец презентовал новый альбом «Ты помнишь», в 2001 вышел альбом «Вспомни май», где главным хитом была песня «Забудь».

    В 2002 году Шатунов выпустил альбом «Седая ночь» с новыми версиями популярных песен, имевший огромный коммерческий успех.

    Всего за свою карьеру артист выпустил более 20 дисков и альбомов.

    В ночь на 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет Юрий Шатунов скончался от острой сердечной недостаточности. Прах артиста был похоронен на Троекуровском кладбище Москвы. 5 сентября 2023 года на могиле певца был установлен памятник.

    Вспоминаем, каким был Юрий Шатунов – в галерее «Рамблера».

    1
    Рамблер: главные новости