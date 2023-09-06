Тяжелое детство, слава и ранняя смерть: 50 лет со дня рождения Юрия Шатунова

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в семье Василия Клименко и Веры Шатуновой в городе Кумертау, Башкирской АССР.

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Отношение отца к сыну было прохладным, поэтому Юрий получил фамилию матери, а раннее детство провёл у бабушки с дедушкой по материнской линии.

Когда мальчику было 3 года, родители развелись, затем умер дедушка, и в 1977 году Юрий вместе с Верой переехали в деревню Савельевка. Через некоторое время мать вышла замуж второй раз. Однако у отчима были проблемы с алкоголем, и мальчик нередко убегал из дома к родственникам, чаще всего к бабушке.

В 1984 году Вера Шатунова умерла от сердечной недостаточности. Юрий был взят на воспитание к тете Нине Гавриловне из посёлка Тюльган, но там не прижился и 11 месяцев бродяжничал по Башкирии и Оренбургской области.

В ноябре 1985 года он попал в детский дом, где познакомился с руководителем кружка художественной самодеятельности Сергеем Кузнецовым. Именно там и образовался первый состав группы «Ласковый май», которая впоследствии обрела огромную популярность в СССР.

В 1991 году Юрий Шатунов ушел из группы и занялся сольной карьерой. На некоторое время певец переехал в Германию, где получил образование звукорежиссёра. Через год вышел новый альбом исполнителя, получивший название «Знаешь». Также в 1992 году артист принял участие в «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой с песней «Звездная ночь».

В 1994 году певец презентовал новый альбом «Ты помнишь», в 2001 вышел альбом «Вспомни май», где главным хитом была песня «Забудь».

В 2002 году Шатунов выпустил альбом «Седая ночь» с новыми версиями популярных песен, имевший огромный коммерческий успех.

Всего за свою карьеру артист выпустил более 20 дисков и альбомов.

В ночь на 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет Юрий Шатунов скончался от острой сердечной недостаточности. Прах артиста был похоронен на Троекуровском кладбище Москвы. 5 сентября 2023 года на могиле певца был установлен памятник.