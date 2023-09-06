Гидрометцентр предупредил об аномальных температурах в четырех регионах

По данным Гидрометцентра, в среду и четверг, 6 и 7 сентября, температурная аномалия в Коми и Ненецком автономном округе составит семь-восемь градусов. Максимальные температуры в эти дни будут достигать 18-21 градуса.

«Это очень высокие температуры для северо-востока России», - подчеркнул Вильфанд.

В азиатской части России - в Забайкальском крае и Амурской области - ожидается аномальная жара. В ближайшие два дня в Чите будет от 27 до 32 градусов жары, это на восемь-девять градусов выше нормы. В Благовещенске температуры превысят норму на семь градусов и составят плюс 25-29 градусов.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ранее сообщил, что бабье лето наступит в Москве не раньше 15 сентября, а ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец считает, что этой осенью будет не одно, а как минимум два бабьих лета - обычное в середине сентября и «старое» в октябре.