В Казахстане госпитализировали еще несколько человек с симптомами сибирской язвы

На севере Казахстана , в Акмолинской области госпитализировали 15 человек с подозрением на сибирскую язву, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения республики.

«В Акмолинской области среди населения зарегистрировано 15 случаев заболевания с подозрением на сибирскую язву… Все заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение центральной райбольницы города Есиль Есильского района Акмолинской области с диагнозом «сибирская язва». Состояние больных средней степени тяжести, они получают соответствующее лечение», — указано в сообщении.

Сибирская язва является эндемичным для этого региона Евразии заболеванием, однако распространение сибирской язвы в последние годы является спорадическим явлением. На данный момент известно, что под медицинским наблюдением находятся также 35 человек, которые контактировали с зараженными, предположительно, сибирской язвой.