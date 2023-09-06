Ректором МИИГАиК переизбрали Надежду Камынину

"Ректором Московского государственного университета геодезии и картографии назначена Камынина Надежда Ростиславовна. <...> После окончания университета посвятила 25 лет работе в альма-матер, где прошла трудовой путь от преподавателя кафедры до ректора вуза. Надежда Камынина возглавляет МИИГАиК с 2018 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Камынина окончила МИИГАиК в 2002 году. Она имеет ученые степени доктора экономических наук и кандидата технических наук, в 2017 году получила ученое звание доцента. Камынина награждена почетной грамотой Минобрнауки России и медалью "За вклад в реализацию государственной политики в области образования". Кроме того, она является автором 58 научных трудов по земельному, градостроительному и экологическому праву, развитию территорий, а также в области современных тенденций высшего образования.