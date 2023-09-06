Жителей Новороссийска предупредили о громких звуках

В Новороссийске в среду, 6 сентября, будут проводиться учения, из-за чего могут быть слышны громкие звуки. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

«В городе-герое 6 сентября с 11:00 до 13:00 часов силами Новороссийской военно-морской базы будут проводить учения с выполнением стрельб», — сообщили местные власти.

Они также призвали жителей сохранять спокойствие.

4 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать военную базу в Новороссийске на Кубани. Как сообщили в Минобороны, для этого использовались безэкипажные катера — их уничтожили из штатного вооружения российских кораблей. В ведомстве тогда не озвучили последствия действий ВСУ.