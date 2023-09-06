Депутат призвал запретить объявления на английском на внутренних рейсах

Вице-спикер Госдумы (ЛДПР), кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов призвал запретить объявления на английском языке на авиарейсах внутри России. Об этом сообщает РИА Новости.

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По мнению Чернышова, запрет необходим «с учетом внешнеполитической ситуации» и из-за сокращения количества иностранцев в России. Депутат заявил, что в нынешних обстоятельствах объявления на английском «выглядят непонятно и даже избыточно».

«Они дублируют информацию на русском, создают звуковой и визуальный шум… Нам нужно думать об удобстве россиян в первую очередь, о популяризации и сохранении русского языка», - подчеркнул Чернышов.

Иностранцам, которые летают российскими внутренними рейсами, депутат предложил пользоваться онлайн-переводчиком на смартфоне или «позаботиться о том, чтобы владеть минимальными навыками общения на местном языке».

Вице-спикер Думы подчеркнул, что уже обратился в Минтранс с предложением убрать объявления на английском.

Ранее Минтранс выпустил проект приказа, снимающего с регионов требования дублировать информацию на английском языке в метро и на другом внеуличном транспорте (фуникулер, канатная дорога, монорельс). В министерстве напомнили, что такие требования ввели перед проведением Чемпионата мира по футболу 2018 года.