Блогер Столяров перестал быть зятем Шойгу

«Мы довольно давно не являемся парой. Но при этом являемся партнерами и очень близкими друзьями», — рассказала Ксения Шойгу. Столяров подтвердил, что перестал быть зятем министра, добавив, что решение о разрыве было принято несколько месяцев назад и главная цель — чтобы этот шаг не отразился на дочери Милане. Для этого родители проводят с ней много времени вместе.