Синоптики рассказали, когда наступит бабье лето в Центральной России

В Центральной России в начале следующей недели наступит бабье лето. Об этом в своем Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Начиная со вторника в регион придет большое классическое бабье лето. На карте Европейской России раскинется империя высокого атмосферного давления скандинавского происхождения, благодаря чему ожидается солнечная, сухая погода и 20-градусное тепло», — сказано в сообщении.

Также Тишковец отметил, что в целом сентябрь ожидается теплым и сухим. Среднемесячная температура воздуха на 2-3 градуса превысит норму.

6 сентября по прогнозам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Ненецком автономном округе, Республике Коми, Забайкальском крае и Амурской области ожидаются аномально высокие температуры, превышающие климатическую норму на 7-9 градусов.

Также согласно его информации, на Урале ожидаются заморозки до минус пяти градусов. Кроме того, в ближайшие дни в Бурятии, Иркутской и Ростовской областях прогнозируются ливни, грозы и град.