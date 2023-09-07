Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в первой половине сентября

Так, 7 сентября, сохранится прохладная погода. Температура воздуха не превысит плюс 20 градусов. С 8 сентября воздух будет прогреваться сильнее. Практически до середины сентября фон температуры воздуха днем составит плюс 20-25 градусов. Такая же ситуация будет наблюдаться в Ленинградской области, сообщает газета « Петербургский дневник ».

Погоду продолжит определять антициклон, однако он будет теплый, так как на Северо-Западе преобладают западный и южные ветра. Что касается солнечных дней, то их будет немного, погода чаще будет пасмурной. При этом, как отметил синоптик, в этот период будет сухо и безветренно, осадков в виде дождей в начале осени не ожидается, передает Neva.Today.