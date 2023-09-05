Исследование: почти 15 миллионов россиян находятся в депрессии

Почти 15 миллионов человек в России находятся в состоянии глубокой депрессии. Об этом сообщает Агентство стратегических инициатив со ссылкой на соответствующее исследование.

«В состоянии глубокой депрессии находятся почти 10 % граждан — почти 15 миллионов человек в стране», — говорится в тексте.

Главными причинами этого стали длительная тяжелая болезнь, смерть близкого человека, погашение крупного кредита и насилие в семье. Также исследование показало высокую значимость для людей участия в волонтерской деятельности.