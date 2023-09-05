Больше половины россиян не сдали в Латвии экзамен по латышскому языку

Больше 60% граждан России , проживающих в Латвии , которым пришлось сдавать экзамен по латышскому языку для продления статуса постоянного жителя Евросоюза в этой стране, не смогли сделать это с первого раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на LETA.

По данным агентства, экзамены проводились с 11 апреля по 29 августа. Его попробовали сдать 11 тысяч россиян. При этом 61% из них не смог пройти тестирование. После оглашения результатов 6,5 тысяч россиян решили сдать экзамен снова. Согласно статистике, в Латвии должны пройти тестирование около 18 тысяч граждан РФ. В случае отказа после 2 декабря им придется покинуть страну.