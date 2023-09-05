В Подмосковье запустили детские экскурсии на велосипедах

В подмосковных Химках запустили социальный проект «ЮИД в движении. Россия — моя страна». Это культурно-просветительские экскурсионные прогулки на самокатах и велосипедах.

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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Общероссийской общественной детско-юношеской организации по пропаганде безопасности дорожного движения ЮИД в Московской области.

Участники экскурсий смогут изучить национальную культуру и достижения российского общества, а также получить знания и навыки по безопасности дорожного движения.

«Во время экскурсий ребята узнают о достопримечательностях родного города и одновременно получают знания по безопасному поведению на дороге», — заявила гендиректор региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» Ирина Скалябина.