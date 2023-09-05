РЖД запускает более 600 дополнительных поездов на юг

На сентябрь РЖД назначили более 1 тыс. дополнительных поездов, из них свыше 600 - в сообщении с черноморскими курортами. Несмотря на недавний дефицит железнодорожных билетов по южным направлениям, сейчас ситуация кардинально поменялась, считают в отрасли. Все желающие смогут отправиться на отдых в бархатном сезоне без каких-либо проблем.

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В первый осенний месяц железнодорожный холдинг в сообщении с Адлером назначил 220 дополнительных поездов, с Анапой - 170, с Новороссийском - 140. Кроме того, до конца сентября была продлена работа ряда сезонных поездов, курсирующих по направлениям Москва - Новороссийск, Тамбов - Адлер, Новороссийск - Челябинск, Санкт-Петербург - Новороссийск, Уфа - Анапа и других.

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Такое количество дополнительных отправлений будет более чем достаточным, считают в отрасли.

"Проблема удовлетворения спроса по курортным направлениям существовала преимущественно в июле и августе, при этом максимальный пассажиропоток наблюдался в конце последнего летнего месяца, - рассказывает председатель Союза пассажиров Кирилл Янков. - Сентябрьский поток на юг существенно ниже августовского, поэтому билетов должно хватить всем".

"РГ" проверила доступность железнодорожных билетов по южным направлениям на популярных агрегаторах. Несмотря на дополнительно назначенные поезда, на ближайшие выходные мест оказалось мало, поэтому при желании отдохнуть на юге покупку билетов лучше планировать заранее.

Дополнительные поезда также будут ходить между Санкт-Петербургом и Архангельском, Самарой и Минском, Иркутском и Северобайкальском, Москвой и Ейском.

Ранее "РГ" писала, что за прошедшее лето было назначено 3,4 тыс. дополнительных отправлений поездов, из них 1,5 тыс. - на юг. По сравнению с 2022 годом количество назначенных дополнительно составов увеличилось на 25%. Летом пассажиры чаще всего отправлялись в Адлер, Анапу, Новороссийск и Кисловодск. За летний период в перевозке пассажиров на юг было задействовано почти шесть тыс. вагонов, более 90% из них оснащены кондиционерами и биотуалетами.