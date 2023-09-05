Участники СВО смогут бесплатно учиться на подготовительных курсах вузов

Минобрнауки России подготовило проект приказа, согласно которому участники специальной военной операции и их дети смогут бесплатно обучаться на подготовительных отделениях вузов. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.
«Минобрнауки России разработало проект приказа, расширяющего перечень категорий граждан, которые могут обучаться бесплатно на подготовительных отделениях вузов. Таким правом теперь смогут воспользоваться в том числе участники специальной военной операции и их дети», — сказано в сообщении.
Отмечается, что воспользоваться этой возможностью смогут те, кто имеет право на поступление в вузы на бюджетные места в пределах отдельной квоты. Речь идет о мобилизованных, добровольцах и их детей, а также других категориях военных.
30 августа ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий заявлял, что вуз принял 115 человек по квоте для участников боевых действий на Украине.
До этого премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое утверждает механизм перевода участвовавших в СВО студентов на бюджетную основу обучения. Отмечалось, что постановление главы кабмина утверждает «правила перераспределения вакансий в бюджетных отделениях», которые подразумевают возможность переноса вакантных мест с одной специальности или направления подготовки на другую.