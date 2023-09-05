Участники СВО смогут бесплатно учиться на подготовительных курсах вузов

Минобрнауки России подготовило проект приказа, согласно которому участники специальной военной операции и их дети смогут бесплатно обучаться на подготовительных отделениях вузов. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

«Минобрнауки России разработало проект приказа, расширяющего перечень категорий граждан, которые могут обучаться бесплатно на подготовительных отделениях вузов. Таким правом теперь смогут воспользоваться в том числе участники специальной военной операции и их дети», — сказано в сообщении.

Отмечается, что воспользоваться этой возможностью смогут те, кто имеет право на поступление в вузы на бюджетные места в пределах отдельной квоты. Речь идет о мобилизованных, добровольцах и их детей, а также других категориях военных.

30 августа ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий заявлял, что вуз принял 115 человек по квоте для участников боевых действий на Украине.