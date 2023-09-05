Криокониты - четвертый день путешествия на Землю Франца-Иосифа по следам первооткрывателей

Участники юбилейной экспедиции Русского географического общества находятся на Земле Александры вот уже четыре дня. Туристы, попавшие сюда благодаря Русскому географическому обществу, смогли присоединиться к ученым географам и гляциологам, выехавших на полуостров Полярных летчиков к куполу Кропоткина на земле Александры, чтобы собрать пробы воды, провести геодезические изыскания и собрать фотогербарий в полярной пустыне. Подробности читайте в материале «Рамблера».

Большая часть территории острова покрыта ледниковыми куполами, которые также называют ледяными шапками. Это массивы льда, покрывающие возвышенности. Как правило, площадь оледенения составляет не более 50 000 км². На острове Александры таких ледниковых куполов два, они носят названия «Лунный» и «Кропоткина».

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Именно Лунный является высшей точкой Земли Александры: высота купола — 382 метра. А вот крупнейшими ледниками Лунного купола можно считать ледники Вустера, Пайера и Норденшельда. Длина последнего составляет 25 километров, а ширина — 11 километров.

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Частью исследовательской работы на куполе «Кропоткина» был сбор криоконитов. Для обывателя понять, что это ценный исследовательский материал довольно сложно. На вид – это просто грязь, которая залегает в толще льда и становиться доступной для сбора, когда верхний слой начинает подтаивать. Но вообще криоконит – это мельчайший пылеватый материал, образующийся в результате выветривания моренных (остаток от таяния ледника) отложений и скапливающийся на ледниках и снежниках. Состоят криокониты из частиц окружающих пород, загрязнений воздуха в виде пыли, сажи, микроорганизмов. Материал интенсивнее поглощает солнечную радиацию и вызывает таяние льда под ним, образуя цилиндрические отверстия в летний период, которые называют ледниковые стаканы.

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Несмотря на незначительную массу по сравнению с ледником, криокониты оказывают существенное влияние на его таяние, так как их отложение на поверхности ледников существенно снижает его отражающую способность (этот материал имеет темный цвет), что влияет на скорость его таяния. Наверное, нет ни одного человека, который не слышал про глобальное потепление. Изучение количества криоконитов на леднике позволяет понять их вклад на скорость таяния ледника. Криокониты являются результатом экстремального почвообразования в условиях недостатка ресурсов.

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