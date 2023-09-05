Во всех школах страны 7 сентября начнутся занятия курса "Россия - мои горизонты"

Первые занятия курса "Россия - мои горизонты" начнутся с 7 сентября во всех школах страны в рамках внеурочной деятельности как одно из направлений профориентационного минимума. Об этом сообщили в пресс-службе проекта "Билет в будущее".

"7 сентября во всех школах страны пройдет первое занятие курса "Россия - мои горизонты". Программа реализуется в рамках внеурочной деятельности как одно из направлений профориентационного минимума, который внедряется Министерством просвещения Российской Федерации с нового учебного года. "Профминимум - единая модель профориентации обучающихся 6-11-х классов", - говорится в сообщении.

Для российских школьников еженедельно по четвергам будут проходить занятия "Россия - мои горизонты". На 34 профориентационных занятиях школьники узнают о достижениях России во всех сферах экономического развития, в сфере инноваций и развития науки, инженерии и в других областях.

Также учащиеся получат информацию о современном рынке труда, о перспективных профессиях и специальностях, о тех навыках, освоение которых поможет им стать востребованными специалистами.

Каждое занятие курса адаптировано под возраст школьника. За учебный год поэтапно школьники изучат все сферы, разберутся в своих способностях, протестируют профессии и определят ту, которая, возможно, станет для каждого любимой работой в будущем.