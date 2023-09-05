В Госдуме предложили повысить зарплаты водителям скорой помощи

«Сегодня зарплата крайне низкая у этой категории, и, скажем так, она не дотягивает даже до таксистов, хотя этот труд даже более ответственный, важный и порой сопряжен не только с водительской функцией, но и с необходимостью помогать медицинским работникам. Они, к сожалению, не относятся к медицинским работникам и не попадают под действие каких-либо указов, на них не распространяются последние надбавки, социальные в том числе. Заработную плату надо сегодня повышать. Водитель – это все-таки член бригады скорой медицинской помощи, а не какой-то там обслуживающий персонал», – сказал Куринный.