В Госдуме предложили повысить зарплаты водителям скорой помощи
В Государственной думе предлагают повысить зарплаты водителям скорой помощи и считают возможным дополнительно обучать их навыками экстремального вождения. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ), отвечая на вопрос о возможности распространения запущенной в Чувашии программы обучения водителей скорой помощи на другие регионы.
«Сегодня зарплата крайне низкая у этой категории, и, скажем так, она не дотягивает даже до таксистов, хотя этот труд даже более ответственный, важный и порой сопряжен не только с водительской функцией, но и с необходимостью помогать медицинским работникам. Они, к сожалению, не относятся к медицинским работникам и не попадают под действие каких-либо указов, на них не распространяются последние надбавки, социальные в том числе. Заработную плату надо сегодня повышать. Водитель – это все-таки член бригады скорой медицинской помощи, а не какой-то там обслуживающий персонал», – сказал Куринный.
Он также заявил, что, по его мнению, данную категорию водителей возможно было бы обучить навыкам экстремального вождения.
«Есть ли необходимость учить? Может быть, какие-то специальные навыки экстремального вождения дополнительно, учитывая, что этим водителям иногда приходится нарушать для спасения жизни и для сокращения времени в пути какие-то правила дорожного движения. Но там работают люди довольны ответственные, и, опять же, решение вопроса оплаты труда приведет к тому, что профессиональный состав сам по себе усилится, укрепится, исчезнет та текучка, которая сейчас имеет место быть», – сказал депутат.
Ранее «Известия» сообщили, что базе Чебоксарского медицинского колледжа в России впервые начнут обучать на водителей скорой помощи. При этом представители общественных организаций считают, что повышение заработной платы позволит привлечь в эту профессию более высококвалифицированные кадры, не нуждающихся в обучении.