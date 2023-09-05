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Одноглазый Олаф: лучшие мемы с Шольцем

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    Олаф Шольц неожиданно для всех предстал в новом образе. Накануне немецкий канцлер выложил первую фотографию после полученной им травмы. Снимок появился на странице политика в социальной сети Х. Днем ранее Шольц неудачно упал во время пробежки и сейчас ему приходится носить черную повязку на правом глазу.

    «Я с нетерпением жду мемов», — подписал канцлер пост с фотографией.

    Интернет не заставил себя долго ждать и в сети уже появилось множество вариаций на тему нового образа немецкого лидера.

    Самые лучшие мемы с Олафом Шольцем — в галерее «Рамблера».

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