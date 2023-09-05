Олаф Шольц неожиданно для всех предстал в новом образе. Накануне немецкий канцлер выложил первую фотографию после полученной им травмы. Снимок появился на странице политика в социальной сети Х. Днем ранее Шольц неудачно упал во время пробежки и сейчас ему приходится носить черную повязку на правом глазу.