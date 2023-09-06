Спектакль казанского ТЮЗа номинировали на национальную премию

Мультимедийный спектакль Казанского государственного театра юного зрителя (ТЮЗ) «Книга силы» номинировали на национальную премию «Музыкальное сердце театра». Об этом говорится на сайте мэрии города.

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Отмечается, что мюзикл представлен в четырех категориях: «Лучшая пьеса», «Лучшая сценография», «Лучший продюсер» и «Лучшее световое оформление»,

Более того, стало известно, что авторы спектакля поборются за приз зрительских симпатий.