Комитет Госдумы рассмотрит проект о возвращении перехода на летнее время

Законопроект о переходе на летнее время будут рассматривать в профильным комитете Госдумы, несмотря на то, что кабмин направил отрицательный отзыв на него. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев, передает РИА Новости.

Проект о возврате перехода на летнее время внесли в Госдуму в июне.

Предполагается, что часы переведут на один час вперед на период с марта по октябрь.

Матвеев отметил, что планирует ждать рассмотрения законопроекта в комитете и Думе.

О том, что в правительстве не поддержали восстановление сезонного перевода времени, сообщила ранее «Российская газета».

В заключении правительства подчеркивается, что в проекте закона нет сведений об ожидаемом социально-экономическом эффекте.

Кроме того, в документе отсутствуют данные об увеличении потребления электроэнергии и о росте количества ДТП.