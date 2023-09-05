Комитет Госдумы рассмотрит проект о возвращении перехода на летнее время
Законопроект о переходе на летнее время будут рассматривать в профильным комитете Госдумы, несмотря на то, что кабмин направил отрицательный отзыв на него. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев, передает РИА Новости.
Проект о возврате перехода на летнее время внесли в Госдуму в июне.
Предполагается, что часы переведут на один час вперед на период с марта по октябрь.
Матвеев отметил, что планирует ждать рассмотрения законопроекта в комитете и Думе.
О том, что в правительстве не поддержали восстановление сезонного перевода времени, сообщила ранее «Российская газета».
В заключении правительства подчеркивается, что в проекте закона нет сведений об ожидаемом социально-экономическом эффекте.
Кроме того, в документе отсутствуют данные об увеличении потребления электроэнергии и о росте количества ДТП.
Также в заключении отмечается, что авторы не привели информации о снижении уровня безопасности граждан, показателей сельскохозяйственных и строительных работ при существующем времяисчислении и предполагаемом.