В России более 9 млн молодых людей оформили Пушкинскую карту

"Отдельно хотел отметить внедрение Пушкинской карты по поручению президента, ее оформило уже более 9 млн молодых людей. И они воспользовались огромным количеством возможностей посетить музеи, выставки, концерты, что они бы не сделали, если бы не было этой Пушкинской карты", - сказал он, выступая на пятом Форуме социальных инноваций регионов.