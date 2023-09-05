Названы города России, где больше всего ненавидят начальство

Чаще всего уважают начальство в Краснодаре, Красноярске и Ростове-на-Дону, а ненавидят — в Санкт-Петербурге и Уфе. Как сообщает агентство «Прайм», такие данные продемонстрировало исследование сервиса SuperJob для РИА Новости.

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Согласно результатам опроса, об уважении к начальству чаще говорили в Красноярске (70%), Краснодаре (69%) и Ростове-на-Дону (61%). Равнодушны оказались жители Казани и Самары (по 33%), а также Волгограда (31%). В симпатии к руководителям чаще остальных заявляли респонденты из Самары (15%), Новосибирска (12%) и Волгограда (10%).

«Ненавидят начальников в Санкт-Петербурге (10%), Уфе и Омске (по 9%)», — подчеркнули аналитики.

Исследование показало, что в целом по России 49% работающих россиян уважают своего непосредственного руководителя. Чаще такое чувство испытывают женщины, чем мужчины — 51 и 47% соответственно. Безразличное отношение высказывают 26% россиян, причем мужчины об этом заявляют чаще, чем представительницы слабого пола — 31 и 28% соответственно.