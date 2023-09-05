В Подмосковье начали регистрацию домашних животных

В Подмосковье начали обязательную регистрацию домашних животных — принятый Мособлдумой закон вступил в силу с 1 сентября. Об этом пишут «Известия».

Уточняется, что регистрация позволит создать единую базу данных. Каждому питомцу присвоят личный номер, и в случае потери хозяевам будет проще его найти.

По словам зампреда правительства Мособласти Георгия Филимонова, владельцы домашних животных смогут подать заявление на портале Госуслуг региона, а затем вместе с питомцем посетить ветеринарную клинику.